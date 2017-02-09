Ana Sayfa | SPOR 09/02/2017 16:12

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n file bekÃ§isi yine otobÃ¼sÃ¼n bagajÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±


BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yÄ±ldÄ±z kalecisi Tolga Zengin daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± gibi yine otobÃ¼sÃ¼n bagaj kÄ±smÄ±ndaki yataklÄ± bÃ¶lÃ¼mden Ã§Ä±ktÄ±.

Spor Toto Süper Lig'in 20'inci haftasÄ±nda yarÄ±n Kardemir Karabükspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan BeÅŸiktaÅŸ, otobüsle Karabük'e giderken Bolu'da yemek molasÄ± verdi. Kaleci Tolga Zengin, yine otobüsün bagaj kÄ±smÄ±ndaki yataklÄ± bölümden çÄ±ktÄ±. Kaleci Tolga Zengin, takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± otobüsten indikten sonra otobüs ÅŸoförlerinin dinlendiÄŸi bagaj kÄ±smÄ±ndaki yataklÄ± bölümden çÄ±ktÄ±. Tolga Zengin ayakkabÄ±larÄ±nÄ± giyerken kafilede bulunan kulüp görevlileri önünde yan yana durarak basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n görüntü almasÄ±nÄ± önlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. 

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