Ana Sayfa | SPOR 09/02/2017 16:17

Emmanuel Adebayor KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nda oynayacak mÄ±


Medipol BaÅŸakÅŸehir'de teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Emmanuel Adebayor, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nda oynayamayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasÄ±nda 12 Åžubat pazar günü KasÄ±mpaÅŸa ile saat 13.30'da Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak olan Medipol BaÅŸakÅŸehir'de teknik direktör Abdullah AvcÄ±, kulüp tesislerinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Adebayor'un bir sakatlÄ±ÄŸÄ± var, saÄŸlÄ±k ekibi ile görüÅŸüyoruz. Adebayor bu hafta büyük ihtimalle kadroda olmayacak gibi gözüküyor. Galatasaray maçÄ±nda kasÄ±ÄŸÄ±yla ilgili yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir problem var. Åžu anda fitness salonunda fizyoterapistlerle birlikte çalÄ±ÅŸÄ±yor" dedi.

 

 

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