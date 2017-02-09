Ana Sayfa | SPOR 09/02/2017 17:13

Trabzonspor Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼kleri solladÄ± ilk sÄ±raya oturdu


Trabzonspor, BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray'Ä±n borsadaki performansÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdiÄŸi ve 2016 yÄ±lÄ±nda hisse deÄŸerlerini yÃ¼kselttiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

KPMG'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ÅŸirketin Futbol Benchmark ekibi, Avrupa'nÄ±n önde gelen yedi futbol ülkesindeki takÄ±mlarÄ±n 2016 yÄ±lÄ±ndaki borsa performansÄ±nÄ± mercek altÄ±na aldÄ±. AraÅŸtÄ±rmada Ä°ngiltere, Ä°talya, Almanya, Hollanda, Fransa, Portekiz ve Türkiye'deki kulüpler yer aldÄ±. AraÅŸtÄ±rmada, borsada büyük bir çÄ±kÄ±ÅŸ yakalayan Trabzonspor, yÄ±llÄ±k yüzde 123,6'lÄ±k büyümeyle ilk sÄ±rayÄ± aldÄ±. Bordo mavililerin bu büyümesinde yeni yapÄ±lan stadÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu düÅŸünülüyor.

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KarabÃ¼kspor BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n file bekÃ§isi yine otobÃ¼sÃ¼n bagajÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yÄ±ldÄ±z kalecisi Tolga Zengin daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± gibi yine otobÃ¼sÃ¼n bagaj kÄ±smÄ±ndaki yataklÄ± bÃ¶lÃ¼mden Ã§Ä±ktÄ±.