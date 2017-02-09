OlaylÄ± maÃ§Ä±n ardÄ±ndan verilen cezalar belli oldu

GeÃ§tiÄŸimiz hafta BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanan olaylÄ± maÃ§Ä±n ardÄ±ndan iki takÄ±ma ve bazÄ± isimlere ceza yaÄŸdÄ±

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda Fenerbahçe'nin deplasmanda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 1-0 maÄŸlup ettiÄŸi olaylÄ± derbide yaÅŸananlar maçÄ±n önüne geçmiÅŸti.

BeÅŸiktaÅŸ teknik direktörü Åženol GüneÅŸ, yönetici Metin Albayrak, futbolcu Tosic ile birlikte Fenerbahçeli Robin Van Persie disiplin kuruluna sevk edilmiÅŸti.

PFDK, yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cezalarÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°ÅŸte yapÄ±lan o açÄ±klama:

"BESÄ°KTAÅž A.Åž.'nin, 05.02.2017 tarihinde oynanan BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. - FENERBAHÇE A.Åž. Ziraat Türkiye KupasÄ± müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± nedeniyle takdiren 1 RESMÄ° MÜSABAKAYI KENDÄ° SAHASINDA SEYÄ°RCÄ°SÄ°Z OYNAMA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, (oybirliÄŸi)

AynÄ± müsabakada BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž.'nin, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynÄ± sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduÄŸu müsabakada 2. kez gerçekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, (oybirliÄŸi)

AynÄ± müsabakada BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž.'nin, taraftarlarÄ±nca merdiven boÅŸluklarÄ±nÄ±n boÅŸ bÄ±rakÄ±lmamasÄ± ve bu eylemin aynÄ± sezon içinde 2. kez gerçekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, (oybirliÄŸi)

AynÄ± müsabakada BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. sporcusu DUSKO TOSIC'in rakip takÄ±m sporcusuna yönelik ÅŸiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMÄ° MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, (oyçokluÄŸu)

AynÄ± müsabakada BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. sporcusu DUSKO TOSIC'in, ihraç sonrasÄ± rakip takÄ±m sporcusuna yönelik sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMÄ° MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, (oyçokluÄŸu)

AynÄ± müsabakada BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. sporcusu DUSKO TOSIC'in, ihraç edilmesine raÄŸmen oyun alanÄ±nÄ±n çevresinde yer almasÄ±ndan dolayÄ± takdiren 45.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, (oyçokluÄŸu)

CezalarÄ±n birleÅŸtirilmesi suretiyle BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. sporcusu DUSKO TOSIC'in, toplam 4 RESMÄ° MÜSABAKADAN MEN ve 71.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

AynÄ± müsabakada BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. teknik sorumlusu ÅžENOL GÜNEÅž'in, rakip takÄ±m sporcusuna yönelik sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMÄ° MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESÄ°NE GÄ°RÄ°Åž YASAÄžI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, (oyçokluÄŸu)

AynÄ± müsabakada BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. idarecisi METÄ°N ALBAYRAK'Ä±n, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odasÄ± koridorlarÄ±nda hakareti ve saldÄ±rÄ±ya teÅŸebbüsü nedeniyle takdiren 4 AY 15 GÜN HAK MAHRUMÄ°YETÄ° ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, (oybirliÄŸi)

FENERBAHÇE A.Åž.'nin, 05.02.2017 tarihinde oynanan BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. - FENERBAHÇE A.Åž. Ziraat Türkiye KupasÄ± müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, (oybirliÄŸi)

AynÄ± müsabakada FENERBAHÇE A.Åž.'nin, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynÄ± sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduÄŸu müsabakada 2. kez gerçekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, (oybirliÄŸi)

AynÄ± müsabakada FENERBAHÇE A.Åž.'nin, taraftarlarÄ±nca merdiven boÅŸluklarÄ±nÄ±n boÅŸ bÄ±rakÄ±lmamasÄ± ve bu eylemin aynÄ± sezon içinde 3. kez gerçekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, (oybirliÄŸi)

AynÄ± müsabakada FENERBAHÇE A.Åž.'nin, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynÄ± sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduÄŸu müsabakada 2. kez gerçekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, (oybirliÄŸi)

AynÄ± müsabakada FENERBAHÇE A.Åž.'nin, taraftarlarÄ±nca merdiven boÅŸluklarÄ±nÄ±n boÅŸ bÄ±rakÄ±lmamasÄ± ve bu eylemin aynÄ± sezon içinde 3. kez gerçekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, (oybirliÄŸi)

AynÄ± müsabakada FENERBAHÇE A.Åž. sporcusu ROBÄ°N VAN PERSIE'nin, rakip takÄ±m taraftarlarÄ±na yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMÄ° MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, (oyçokluÄŸu) ile karar verilmiÅŸtir."