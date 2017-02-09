BeÅŸiktaÅŸ'tan verilen cezalar hakkÄ±nda ilk aÃ§Ä±klama

BeÅŸiktaÅŸ AsbaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi, olaylÄ± geÃ§en derbinin ardÄ±ndan verilen cezalar hakkÄ±nda konuÅŸtu

Ahmet Nur Çebi, verilen cezalarla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± söyledi:

"BÄ°Z VERÄ°LEN CEZALAR BÄ°RAZ FAZLA..."

"Bir derbi oynandÄ±. Bu derbinin arkasÄ±nda futbol ile ilgili maalesef hiçbir ÅŸey konuÅŸulmadÄ±. Çünkü olaylar farklÄ± yerlere taÅŸÄ±dÄ± meseleleri. Üzgünüm. Ne yazÄ±k ki cezalar, yapÄ±lan hatalar, bunlar konuÅŸuldu. Ben daha evvel de söylediÄŸim gibi, federasyonun kurullarÄ± var. GereÄŸini onlar yapacaktÄ±r. Ben kararlara saygÄ± duymak zorundayÄ±m. BeÅŸiktaÅŸ'a verilen cezalar biraz fazla görünüyor. Tahkim Kurulu'na gidillecek muhtemelen."

"ZATEN Ä°SMÄ°NÄ°N GEÇMESÄ° BÄ°LE CEZA..."

"Metin Albayrak'a verilen cezayÄ± söylüyorsanÄ±z, ben onu çok fazla buldum. Buralarda yöneticilik yaparken isminin ceza konusunda geçmesi bile size zaten bir cezadÄ±r. Üzücü bir olay. Bu baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir ceza."

"BÄ°Z ÅžAMPÄ°YON OLACAÄžIZ"

"BeÅŸiktaÅŸ kamuoyuna söyleyeceÄŸim ÅŸu: Biz ÅŸampiyon olacaÄŸÄ±z. ÅžampiyonluÄŸa yürüyen bir futbol takÄ±mÄ±mÄ±z var. Bu olaylarÄ± geride bÄ±rakÄ±p, artÄ±k önümüze bakmamÄ±z gerekiyor. ArtÄ±k bu olaylarÄ± konuÅŸmamamÄ±z gerekiyor. Gereken dersleri çÄ±karmamÄ±z gerekli."