BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ Ersan GÃ¼lÃ¼m hakkÄ±ndaki o haberlere yanÄ±t verdi

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼, Ersan GÃ¼lÃ¼m ile ilgili yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bazÄ± haber sitelerinde Ersan Gülüm ile ilgili çÄ±kan haberleri yalanladÄ±.

Siyah-beyazlÄ± kulübün konuyla ilgili resmi siteden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Ersan Adem Gülüm'ün 2016 Ocak ayÄ±nda gerçekleÅŸtirilen transferine iliÅŸkin, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bazÄ± haber sitelerinde yer alan ve bir menajerin ‘BeÅŸiktaÅŸ Kulübü'nde görevli birileri Ersan Adem Gülüm transferi sÄ±rasÄ±nda komisyonun pay edilmesinde rol oynadÄ±' açÄ±klamalarÄ± kesinlikle gerçeÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r.

BeÅŸiktaÅŸ Jimnastik Kulübü, her transferde olduÄŸu gibi Ersan Adem Gülüm transferinde de etik ve resmi olmayan her tür iÅŸ iliÅŸkisinden uzak durmuÅŸ, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n en yüksek menfaatlerine uygun ÅŸekilde transferi gerçekleÅŸtirmiÅŸtir.

Oyuncumuzun satÄ±ÅŸÄ±yla ilgili tüm rakamlar kayÄ±tlara geçmiÅŸ olup, kulübümüz tarafÄ±ndan hiçbir menajere bir ödeme yapÄ±lmamÄ±ÅŸ veya yaptÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.

AyrÄ±ca BeÅŸiktaÅŸ Yönetim Kurulu, konunun hassasiyeti ve ÅŸeffaflÄ±k ilkesiyle, Denetleme Kurulu'ndan transfere iliÅŸkin bütün kayÄ±tlarÄ±n incelenmesini ve rapor olarak yayÄ±nlanmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸtir.

Haberlerde adÄ± geçen ve menajer olduÄŸunu söyleyen kiÅŸi, etik ve resmi olmayan bir ÅŸekilde bu transfere müdahil olarak, haksÄ±z kazanç saÄŸlamak istemiÅŸ olup, buna kulübümüz tarafÄ±ndan kesinlikle müsaade edilmemiÅŸtir.

HaksÄ±z kazanç elde etme peÅŸinde olan ve kulübümüzün adÄ±nÄ± kullanan kiÅŸilerle ilgili her tür hukuki iÅŸlemin baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n tüm kamuoyu tarafÄ±ndan bilmesini önemle rica ederiz."