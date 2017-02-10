FenerbahÃ§eli Mahmut Uslu TFF'nin o kararÄ±nÄ± sert dille eleÅŸtirdi

OlaylÄ± derbinin ardÄ±ndan TFF'nin FenerbahÃ§e'ye verdiÄŸi ceza sarÄ± lacivertli kulÃ¼bÃ¼n sekreteri Mahmut Uslu tarafÄ±ndan kÄ±nandÄ±

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu telefon ettiÄŸi A spor yorumcusu olan eski Fenerbahçeli futbolcu Ä°lker YaÄŸcÄ±oÄŸlu'na "Cezalardan dolayÄ± Hüsnü Güreli'yi tebrik ederim. Bugünden sonra TFF'de, yönetim kurulunda ve kurullarda görev yapan kendini Fenerbahçeli hisseden herkes istifa etmeli ve bu TFF yönetimini protesto etmeli" dedi.Saru lacivertli Mahmut Uslu'nun bu sözleri ile Nihat Özdemir ve kurullarda görev yapan diÄŸer Fenerbahçelileri kastettiÄŸi belirtiliyor. Uslu bu konuda detaylÄ± bilgi vermekten kaçÄ±nÄ±rken sarÄ± lacivertli kulübün, sert bir tepki ile cezalarÄ± kÄ±namasÄ± bekleniyor.