Ana Sayfa | SPOR 10/02/2017 11:34

Trabzonspor Mehmet Ekici'yi affetti mi


FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n istediÄŸi Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici'nin akÄ±beti belli oldu.

Devre arasÄ± transfer döneminde adeta gündem olan Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gitmek istediÄŸini belirtmiÅŸ ancak yönetimin istediÄŸi BeÅŸiktaÅŸ'a gitmediÄŸi için kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak bordo mavili ekipten son dakika hamlesi geldi. TFF'nin resmi sitesinden yayÄ±nlanan kadroda yeni transfer Mas, Pereira, Medjani, Olcay Åžahan ve Hugo Rodallega'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Mehmet Ekici'nin de yer almasÄ± dikkat çekti. Uzun bir süredir takÄ±mdan ayrÄ± çalÄ±ÅŸan Ekici'nin affedilip affedilmeyeceÄŸi ise merak konusu.

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