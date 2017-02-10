Ana Sayfa | SPOR 10/02/2017 12:25

Jermain Defoe'dan kanser hastasÄ± hayranÄ±na bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz


Ä°ngiltere'de kanser tedavisi gÃ¶ren 5 yaÅŸÄ±ndaki Sunderland taraftarÄ± Bradley Lowery'a sÃ¼rpriz yapan hayranÄ± olduÄŸu ve dileÄŸi olan futbolcu Jermain Defoe, onunla uyudu.

Sebastian Larsson, John O'Shea ve Vito Mannone, Jermain Defoe'nun peÅŸine takÄ±larak Sunderland'in en tutkulu destekleyicilerinden olan minik Bradley Lowery'yi ziyarete gitti. Ender görülen bir kanser türü olan nöroblastomayla savaÅŸan beÅŸ yaÅŸÄ±ndaki Lowery'nin takÄ±mÄ±na olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± sadece bizim deÄŸil, tüm dünyanÄ±n dilindeydi. Chelsea maçÄ±nÄ±n hemen öncesinde sahaya çÄ±kmÄ±ÅŸ ve futbolcularla birlikte Ä±sÄ±narak izleyenlerin de içinin Ä±sÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. FutbolcularÄ±n ziyaretinden çok etkilenen Bradley, Jermain Defoe'nun yanÄ±ndan gitmesini istememiÅŸ ve Ä°ngiliz santrfor da onu kÄ±rmayarak bir süre daha refakat etmiÅŸ. Lowery ailesinin Facebook hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajda bu ziyaret için çok teÅŸekkür ettikleri ve Bradley'nin özel ziyaretçilerini aÄŸÄ±rladÄ±ktan sonra neÅŸesinin daha da arttÄ±ÄŸÄ± söylendi.

 

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