Ana Sayfa | SPOR 10/02/2017 13:00

BeÅŸiktaÅŸ'tan maÃ§ Ã¶ncesi Åženol GÃ¼neÅŸ hamlesi


OlaylÄ± biten BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§Ä± sonrasÄ± TFF'den teknik adam Åženol GÃ¼neÅŸ bir maÃ§ ceza almÄ±ÅŸtÄ±. Siyah-beyazlÄ± ekip bu cezanÄ±n ertelenmesi iÃ§in TFF'ye baÅŸvuruda bulundu.

BeÅŸiktaÅŸ, olaylÄ± Fenerbahçe derbisinin ardÄ±ndan PFDK'nÄ±n verdiÄŸi cezalara tepki göstermiÅŸti. Bu akÅŸam oynanacak Karabükspor maçÄ± öncesi de bir maç ceza alan Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ için düÄŸmeye basÄ±ldÄ±. Siyah beyazlÄ± yönetim bu akÅŸam 19.00'da Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yapacaklarÄ± maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na baÅŸvuruda bulundu. Tahkim Kurulu'na müracaat eden BeÅŸiktaÅŸ, Teknik Direktörleri Åženol GüneÅŸ'e verilen bir maçlÄ±k cezanÄ±n ertelenmesini ve bu akÅŸam hocalarÄ±nÄ±n sahaya çÄ±kmasÄ±nÄ± talep etti. Ä°kinci BaÅŸkan Ahmet Nur Çebi, kanuni haklarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "Åženol GüneÅŸ'in cezasÄ± ertelenmeli. Bunun için gerekli baÅŸvuruyu yaptÄ±k. YanÄ±t bekliyoruz. Cezalar bizim için aÄŸÄ±r" diye konuÅŸtu. BeÅŸiktaÅŸ'a Åženol GüneÅŸ için yapÄ±lan itirazlarÄ± için cevap maç saatinden önce verilecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


FenerbahÃ§e'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± TFF'de ilk istifayÄ± getirdi

FenerbahÃ§e Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun istifa mektubunun Ã¼zerine TFF Ã¼yesi Tuna AkÄ±n gÃ¶revini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.


BeÅŸiktaÅŸ muhtemel 11'ini aÃ§Ä±kladÄ± Vincent Aboubakar da maÃ§ta oynayacak mÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bu akÅŸam oynayacaÄŸÄ± Kardemir KarabÃ¼kspor maÃ§Ä±nda sÃ¼rpriz bir isim yer alacak.


Jermain Defoe'dan kanser hastasÄ± hayranÄ±na bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz

Ä°ngiltere'de kanser tedavisi gÃ¶ren 5 yaÅŸÄ±ndaki Sunderland taraftarÄ± Bradley Lowery'a sÃ¼rpriz yapan hayranÄ± olduÄŸu ve dileÄŸi olan futbolcu Jermain Defoe, onunla uyudu.