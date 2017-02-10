BeÅŸiktaÅŸ'tan maÃ§ Ã¶ncesi Åženol GÃ¼neÅŸ hamlesi

OlaylÄ± biten BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§Ä± sonrasÄ± TFF'den teknik adam Åženol GÃ¼neÅŸ bir maÃ§ ceza almÄ±ÅŸtÄ±. Siyah-beyazlÄ± ekip bu cezanÄ±n ertelenmesi iÃ§in TFF'ye baÅŸvuruda bulundu.

BeÅŸiktaÅŸ, olaylÄ± Fenerbahçe derbisinin ardÄ±ndan PFDK'nÄ±n verdiÄŸi cezalara tepki göstermiÅŸti. Bu akÅŸam oynanacak Karabükspor maçÄ± öncesi de bir maç ceza alan Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ için düÄŸmeye basÄ±ldÄ±. Siyah beyazlÄ± yönetim bu akÅŸam 19.00'da Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yapacaklarÄ± maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na baÅŸvuruda bulundu. Tahkim Kurulu'na müracaat eden BeÅŸiktaÅŸ, Teknik Direktörleri Åženol GüneÅŸ'e verilen bir maçlÄ±k cezanÄ±n ertelenmesini ve bu akÅŸam hocalarÄ±nÄ±n sahaya çÄ±kmasÄ±nÄ± talep etti. Ä°kinci BaÅŸkan Ahmet Nur Çebi, kanuni haklarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "Åženol GüneÅŸ'in cezasÄ± ertelenmeli. Bunun için gerekli baÅŸvuruyu yaptÄ±k. YanÄ±t bekliyoruz. Cezalar bizim için aÄŸÄ±r" diye konuÅŸtu. BeÅŸiktaÅŸ'a Åženol GüneÅŸ için yapÄ±lan itirazlarÄ± için cevap maç saatinden önce verilecek.