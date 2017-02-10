BeÅŸiktaÅŸ muhtemel 11'ini aÃ§Ä±kladÄ± Vincent Aboubakar da maÃ§ta oynayacak mÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bu akÅŸam oynayacaÄŸÄ± Kardemir KarabÃ¼kspor maÃ§Ä±nda sÃ¼rpriz bir isim yer alacak.
Siyah-beyazlÄ± ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nden kara yoluyla Karabük’e hareket etti. BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n Kardemir Karabükspor maçÄ± kafilesinde, Kamerun’la Afrika Uluslar KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ±ktan sonra Ä°stanbul’a dönen Vincent Aboubakar da yer aldÄ±. Forvet pozisyonunda Cenk Tosun'dan baÅŸka alternatifi bulunmayan BeÅŸiktaÅŸ'ta Aboubakar'Ä±n kadroya tekrar katÄ±lmasÄ± teknik heyette sevinç yaÅŸattÄ±. Dr. Necmettin ÅžeyhoÄŸlu StadÄ±’nda oynanacak Kardemir Karabükspor-BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± saat 19.00’da baÅŸlayacak.