FenerbahÃ§e'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± TFF'de ilk istifayÄ± getirdi

FenerbahÃ§e Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun istifa mektubunun Ã¼zerine TFF Ã¼yesi Tuna AkÄ±n gÃ¶revini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine TFF'den ilk istifa geldi. TFF DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Ä°cra Kurulu Üyesi Tuna AkÄ±n, gönderdiÄŸi istifa mektubu ile son dönemdeki futboldaki adaletsizliklere vurgu yaparak TFF'deki görevlerini bÄ±raktÄ±. AkÄ±n istifa mektubunu bugün TFF'ye gönderirken böylece Uslu'nun çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine istifa eden ilk isim olmuÅŸ oldu.