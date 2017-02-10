Dev derbide referandum Ã§Ä±kmazÄ±

Referandumun 16 Nisan'da yapÄ±lacak olmasÄ± nedeniyle gÃ¶zler dev derbiye Ã§evrildi
Türkiye Futbol Federasyonu tarafÄ±ndan açÄ±klanana programda 14-15-16-17 Nisan tarihlerinden birinde oynanmasÄ± muhtemel olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile ilgili son kararÄ± Ä°stanbul ValiliÄŸi ve Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
UEFA AVRUPA LÄ°GÄ° ÇEYREK FÄ°NAL MAÇLARI DA VAR
Derbi tarihini zora sokacak en önemli programlardan biri ise UEFA Avrupa Ligi çeyrek final programÄ± olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile eÅŸleÅŸen Fenerbahçe, Rus ekibinden sonra bir rakibini daha elerse UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalacak ve inanÄ±lmaz bir fikstür açmazÄ±nÄ±n içerisine düÅŸecek.
FENERBAHÇE'YÄ° BEKLEYEN FÄ°KSTÜR
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi durumunda 13 Nisan PerÅŸembe günü maça çÄ±kacak olan Fenerbahçe, derbinin referandumun yapÄ±lacaÄŸÄ± tarih olan 16 Nisan'da oynanmasÄ±nÄ±n uzak bir ihtimal olarak deÄŸerlendirilmesi neticesinde Galatasaray ile ya 15 Nisan Cumartesi günü ya da 17 Nisan Pazartesi günü karÅŸÄ±laÅŸacak.
OlasÄ± bir UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turu maçÄ±ndan minimum bir gün, maksumum 3 gün sonra Galatasaray ile maça çÄ±kacak olan Fenerbahçe, derbinin 17 Nisan Pazartesi oynanmasÄ± durumunda ise 2 gün sonra UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanÅŸ maçÄ±na çÄ±kacak.
FÄ°KSTÜR ÅžU ÅžEKÄ°LDE:
13 Nisan PerÅŸembe: UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçÄ±
14 Nisan Cuma: BoÅŸ gün
15 Nisan Cumartesi: Galatasaray-Fenerbahçe maçÄ± olabilir
16 Nisan Pazar: Referandum var
17 Nisan Pazartesi: Galatasaray-Fenerbahçe maçÄ± olabilir
18 Nisan SalÄ±: BoÅŸ gün
19 Nisan ÇarÅŸamba: BoÅŸ gün
20 Nisan PerÅŸembe: UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanÅŸ