Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Sow ile ilgili flaÅŸ talimat

FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n gelecek sezondan itibaren Sow'u kaptan yapmak istediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Fenerbahçe Yönetimi, Teknik Direktör Dick Advocaat'Ä±n çalÄ±ÅŸmaktan son derece memnun olduÄŸu Moussa Sow'u yeniden kiralamak için ÅŸimdiden harekete geçti.

SarÄ±-lacivertliler, Al Ahli ile yeniden kiralama anlaÅŸmasÄ± için görüÅŸmeleri sürdürürken, Sow'un da Fenerbahçe'de kalmaktan yana tavÄ±r almasÄ± BaÅŸkan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± son derece etkiledi.

BaÅŸkan, takÄ±m içinde büyük bir aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa sahip olan, bütün futbolcularÄ±n hem sevip hem de saydÄ±ÄŸÄ± Moussa Sow'u kaptan yapma kararÄ± aldÄ±.

ADVOCAAT DESTEK VERDÄ°

KaptanlÄ±ÄŸÄ± yerli futbolculara vermesiyle bilinen Dick Advocaat da, Fenerbahçe'deki uzun kariyerini ve Türkiye'yi iyi tanÄ±masÄ±nÄ± göz önünde bulundurarak YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bu fikrine destek verdi.

BaÅŸta Volkan olmak üzere tüm takÄ±m da Sow'u kaptan olarak görmekten mutluluk duyacaklarÄ±nÄ± belirtti.