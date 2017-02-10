Muslera'nÄ±n Volkan Demirel hakkÄ±nda sÃ¶yledikleri gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin baÅŸarÄ±lÄ± kalecisi Muslera, FenerbahÃ§eli file bekÃ§isi Volkan Demirel hakkÄ±nda ilk kez net konuÅŸtu

Galatasaray'Ä±n UruguaylÄ± file bekçisi Fernando Muslera, "Volkan, Türkiye'de doÄŸmuÅŸ biri. Fenerbahçe'de oynayan ve çok iyi bir kaleci. Fenerbahçe taraftarÄ± olmasÄ± kadar normal bir ÅŸey yok. TaraftarlÄ±k hissiyatÄ±na kapÄ±lÄ±p, bazÄ± reaksiyonlar verilebilir. Abartmamak lazÄ±m" dedi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Galatasaray'Ä±n Süper Lig'in 20. haftasÄ±nda evinde oynayacaÄŸÄ± Kayserispor maçÄ± öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

SakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 6. haftasÄ±nda olduÄŸunu belirten Muslera, "Daha iyi hissediyorum. Tedaviler devam ediyor. Bu ÅŸekilde oynadÄ±ÄŸÄ±m maçlar da oldu. Kayserispor önemli bir rakip. Son haftalarda aldÄ±klarÄ± Fenerbahçe galibiyeti var. Mutlaka zorlu maç bizi bekliyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"1 HAFTA DÄ°NLENMEYE Ä°HTÄ°YACIM VARDI"

GeçtiÄŸimiz hafta Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±nda oynamamasÄ± hakkÄ±nda da konuÅŸan deneyimli kaleci, "Maçtan sonra farklÄ± hikayeler oldu. Biliyorsunuz sakatlÄ±ÄŸÄ±m var. ParmaÄŸÄ±m kÄ±rÄ±k ÅŸekilde oynadÄ±ÄŸÄ±m maçlar oldu. Eray ve Cenk'in durumunun kötü olduÄŸu dönemlerde fedakarlÄ±k yapÄ±p oynadÄ±m. Ä°nsanlar çok farkÄ±nda deÄŸil. Önemli bir fedakarlÄ±k yaptÄ±m. Ä°ÄŸne ile oynadÄ±m. Maçtan iki gün sonra çok aÄŸrÄ±lar oldu. Türkiye KupasÄ± maçlarÄ±nda Cenk oynayacak diye konuÅŸtuk. SaÄŸlÄ±k durumu da iyi olduÄŸu için o oynayacaktÄ±. Benim de 1 hafta dinlenmeye ihtiyacÄ±m vardÄ±. OynamayÄ±nca iki hafta dinlenecektim. Bu tip bir karar verdik. BaÅŸka ÅŸekilde yazÄ±lan ÅŸeyler yanlÄ±ÅŸtÄ±" diye konuÅŸtu.

"UZATMA KONUSUNDA TEKLÄ°F GELÄ°RSE KABUL EDERÄ°M"

SözleÅŸmesinin uzatÄ±lmasÄ± konusu hakkÄ±nda da açÄ±klamalarda bulunan Muslera, "6 senedir buradayÄ±m. Yönetimlerle aram iyi oldu. BazÄ± konuÅŸmalar oldu. Uzatma teklifi gelirse kabul ederim. Burada evimde gibiyim. Çok mutluyum. Büyük bir teklif gelirse benim ve Galatasaray'Ä±n yararÄ±na olursa olabilir. KaptanlÄ±k için ise bir düÅŸüncem yok. Benim amacÄ±m Galatasaray'Ä±n tarihine adÄ±mÄ± yazdÄ±rabilmek. Kulüp tarihine baktÄ±ÄŸÄ±mda ise önemli bir pay sahibi olduÄŸumu düÅŸünüyorum" ifadelerini kullandÄ±.

"ÖNÜMDE KÄ°M OYNARSA OYNASIN BENÄ° Ä°YÄ° HÄ°SSETTÄ°RÄ°YOR"

Galatasaray'da kaleci olmanÄ±n bir kaleciden daha fazla olmasÄ± gerektiÄŸini belirten Muslera, "Bu yüzden siz de oyunun içindesiniz. Top bizdeyken oyunun içinde yer almak. Ä°ki sene de farklÄ± stoper oynadÄ±. Semih, Chedjou Hakan. Ahmet geldi, o da milli takÄ±m oyuncusu. Türkiye ligini tanÄ±yor. Önümde kim oynarsa oynasÄ±n beni iyi hissettiriyor" dedi.

"BU TÄ°P REKORLAR GÜZEL"

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n tarihinde 3 maç oynamasÄ± halinde efsane kaleci Simovic'i geçip en fazla forma giyen yabancÄ± oyuncu olacaÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine, "Bu tip rekorlar güzel. Oyuncu için gurur. Taffarel'i geçmiÅŸtim. Kendi aramÄ±zda ÅŸaka olmuÅŸtu. Galatasaray'a çok ÅŸey borçluyum. Ben de çalÄ±ÅŸarak Galatasaray'a borcumu ödemek istiyorum. Bu da o fÄ±rsatlardan biri. 3 maçÄ± oynayÄ±p rekoru kÄ±rmak istiyorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"HEDEFÄ°MÄ°Z ÅžAMPÄ°YONLUK"

Hedeflerinin ÅŸampiyonluk olduÄŸunu vurgulayan UruguaylÄ± file bekçisi, "Uzun bir yolumuz var. Yeteri kadar maç var. Önümüzde BaÅŸakÅŸehir ve BeÅŸiktaÅŸ var. BaÅŸakÅŸehir ile deplasmanda BeÅŸiktaÅŸ ile evimizde oynayacaÄŸÄ±z. Onlara karÅŸÄ± oynayacak olmamÄ±z ÅŸans. YapmamÄ±z gerek ÅŸey, her maçÄ± final havasÄ±nda oynamak. Rakiplerin de puan kaybÄ±nÄ± bekleyeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.

"VOLKAN DEMÄ°REL HAKKINDA ÖYLE BÄ°R ÅžEY SÖYLEMEDÄ°M"

BasÄ±nda çÄ±kan ‘Volkan Demirel taraftarlÄ±k yapÄ±yor' diye bir ÅŸey söylemediÄŸini açÄ±klayan Muslera, sözlerine ÅŸöyle devam etti:

"Volkan, Türkiye'de doÄŸmuÅŸ biri. Fenerbahçe'de oynayan ve çok iyi bir kaleci. Fenerbahçe taraftarÄ± olmasÄ± kadar normal bir ÅŸey yok. TaraftarlÄ±k hissiyatÄ±na kapÄ±lÄ±p, bazÄ± reaksiyonlar verilebilir. Abartmamak lazÄ±m. KonularÄ± saptÄ±rmamak lazÄ±m. Kendisine saygÄ± duyuyorum. Volkan ile birkaç saat beraberdik. BeÅŸiktaÅŸlÄ± Cenk Tosun da vardÄ±. Muhabbet ettik. Güzel bir sohbet oldu. Ä°yi bir kaleci."

"ÇALIM ATINCA OYUNDAN KEYÄ°F ALIYORUM"

Maçlarda yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±mlar için ise deneyimli kaleci, "Her geçen gün tecrübe kazanÄ±yorum. Bu tip ÅŸeyler oyundan keyif almamÄ± saÄŸlÄ±yor. Limitlerimi biliyorum. Dikkatli olmam gerekiyor. O yüzden takÄ±mÄ± ateÅŸlemek açÄ±sÄ±ndan olumlu etkileyebilir. Her zaman olacak bir ÅŸey deÄŸil. ZamanÄ± iyi ayarlamanÄ±z lazÄ±m" diyerek konuÅŸmasÄ±nÄ± tamamladÄ±.