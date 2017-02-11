BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda yaralanan BarÄ±ÅŸ BaÅŸdaÅŸ'Ä±n bu fotoÄŸrafÄ± iÃ§ Ã§ektirdi

DÃ¼n akÅŸam oynanan KarabÃ¼kspor-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda yaralanan BarÄ±ÅŸ BaÅŸdaÅŸ maÃ§ sonunda bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.

Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor, büyük bir sürprize imza atarak lider BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 2-1 maÄŸlup etti. MaçÄ±n içerisinde iyi bir performans gösterenpaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir fotoÄŸraf ise dikkat çekti. BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda defansta iyi iÅŸler çÄ±karan ve galibiyette pay sahibi olan BaÅŸdaÅŸ, maç sonrasÄ±nda darbe aldÄ±ÄŸÄ± ve morartÄ±larÄ±n olduÄŸu bacaÄŸÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte o fotoÄŸraf: