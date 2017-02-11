Ana Sayfa | SPOR 11/02/2017 09:02

Van Persie karara isyan etti Bu cezayÄ± hak etmedim


FenerbahÃ§e'nin dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Robin Van Persie, BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda yaÅŸanan olaylar nedeniyle 3 maÃ§ ceza almasÄ±na sinirlendi.

BeÅŸiktaÅŸ derbisinde yaptÄ±ÄŸÄ± dil hareketi nedeniyle 3 maç ceza almasÄ±na sinirlenen Persie, amacÄ±nÄ±n kimseyi tahrik etmek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunu kasÄ±tlÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtt,.   Küçük bir olayÄ±n çok fazla büyütüldüÄŸünü, BeÅŸiktaÅŸlÄ± Dusko Tosiç'in fiziki müdahalelere raÄŸmen sadece 4 maç ceza almasÄ±nÄ±n çifte standart olduÄŸunu belirten baÅŸarÄ±lÄ± golcü, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Bunu kendimi övmek için söylemiyorum ancak kariyerimde hep dünyanÄ±n en üst düzey liglerinde oynadÄ±m. Ancak oralarda böyle bir uygulama hiç görmedim. Ä°lk kez böylesine aÄŸÄ±r bir cezayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±m. Bunu hak edecek bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± düÅŸünmüyorum.

Kaynak: Vatan

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