RÄ±dvan Dilmen Alex'i yerden yere vurdu

DÃ¼n akÅŸam oynana KarabÃ¼kspor-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ± deÄŸerlendiren RÄ±dvan Dilmen, Alex'i forvet arkasÄ±ndan attÄ±ÄŸÄ± goller iÃ§in eleÅŸtirdi.

Spor yorumcusu RÄ±dvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasÄ±nda oynanan ve Kardemir Karabükspor'un BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 2-1 maÄŸlup ettiÄŸi maçÄ± deÄŸerlendirdi. Dilmen, Kardemir Karabükspor-BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ± yorumlarken Alex'in forvet arkasÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± golleri hatÄ±rlattÄ±. RÄ±dvan Dilmen "Alex büyük zarar verdi" dedi. Dilmen bu gollerin Türk futboluna zarar verdiÄŸini söylerken, "O Alex'in Türk futboluna verdiÄŸi en büyük zarardÄ±r. Alex büyük zarar verdi. Hep zannettiler ki 15-20 gol atacak. Öyle bir ÅŸey yok ki" ifadelerini kullanmasÄ± dikkat çekti.