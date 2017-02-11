Ana Sayfa | SPOR 11/02/2017 09:54

Åženol GÃ¼neÅŸ soyunma odasÄ±nda futbolcularÄ± haÅŸladÄ±


BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n teknik adamÄ± Åženol GÃ¼neÅŸ dÃ¼n akÅŸam oynanan KarabÃ¼kspor maÃ§Ä±ndan maÄŸlubiyetle sahadan ayrÄ±lan BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in oyuncularÄ±na soyunma odasÄ±nda tepki gÃ¶sterdi.

BeÅŸiktaÅŸ Teknik Direktörü Åženol GüneÅŸ, Kardemir Karabükspor'a maÄŸlup olduklarÄ± maçÄ±n ardÄ±ndan soluÄŸu soyunma odasÄ±nda aldÄ±. CezalÄ± olduÄŸu için maçÄ± tribünden takip eden ve disiplin talimatÄ± gereÄŸince karÅŸÄ±laÅŸma bittikten 15 dakika sonra soyunma odasÄ±na giriÅŸ yapan GüneÅŸ'in, sergilenen futbol nedeniyle oyuncularÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Soyunma odasÄ±nda futbolcularÄ±yla kÄ±sa bir toplantÄ± gerçekleÅŸtiren siyah-beyazlÄ± hocanÄ±n, yenilgiden çok futbola tepki gösterdiÄŸi ifade edildi.MaÄŸlubiyet nedeniyle hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayan deneyimli hocanÄ±n, "MaçÄ± kazanacak hamlelerimiz olmadÄ±. Sezonun en kötü maçlarÄ±ndan birini oynadÄ±k. Sahada çok eksiklerimiz vardÄ±. Galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koyamadÄ±k" dediÄŸi öÄŸrenildi.

 

 

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