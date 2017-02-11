Ana Sayfa | SPOR 11/02/2017 10:34

Angola'da izleyecekleri maÃ§ sonlarÄ± oldu Ã§Ä±kan izdihamda 17 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼


Angola'da bir stadyumda maÃ§ izlemek iÃ§in stadyuma akÄ±n eden vatandaÅŸlar birbirlerini ezdi.

Bir futbol maçÄ±nÄ± izlemek üzere stadyumda bulunan yüzlerce kiÅŸinin kapÄ±lara hücum etmesi ve stadyuma girmeye çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle, 76 kiÅŸi ezilme tehlikesi geçirdi, 17 kiÅŸi ise yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Hastane yetkililerinin açÄ±klamalarÄ±na göre, stadyumdaki kalabalÄ±k, yere düÅŸen insan yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n üzerine basarak kaçmak zorunda kaldÄ±.Santa Rita de Cassia ve Recreativo de Libolo takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda, 4 Temmuz Stadyumu'nda oynanan maçÄ±n yedinci dakikasÄ±nda gerçekleÅŸen izdiham nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin bir çoÄŸunun, kalabalÄ±k içerisinde nefessiz kalmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi bildirildi.

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