KadÄ±n gÃ¼reÅŸÃ§inin maÃ§ sÄ±rasÄ±nda sÃ¼tyeni dÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD'de kadÄ±n gÃ¼reÅŸÃ§i Eva Marie'nin sÃ¼tyeni dÃ¼ÅŸÃ¼nce ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±, gÃ¼reÅŸÃ§i kadÄ±na 30 maÃ§ men cezasÄ± verildi.

ABD Kalifornia'da düzenlenen güreÅŸ turnuvasÄ±nda 32 yaÅŸÄ±ndaki Eva Marie isimli kadÄ±n güreÅŸçinin maç sÄ±rasÄ±nda sütyeni düÅŸtü. MaçÄ±n bitmesine saniyeler kala yaÅŸanan görülmez kaza nedeniyle maç iptal oldu. Daha sonra güreÅŸ federasyonu yetkilileri güreÅŸçi kadÄ±nÄ±nÄ±n dikkat çekmek için kasten böyle bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyip güreÅŸçi kadÄ±na 30 maç men cezasÄ± verdi. Eva, giydiÄŸi bikini ile çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± maçta hakemin maçÄ± baÅŸlatmasÄ±ndan saniyeler önce Ä±sÄ±nmaya baÅŸladÄ± ve tam o sÄ±rada sütyeni düÅŸtü. Hakem hÄ±zla ring kenarÄ±nda bulunan bir havluyu göÄŸüslerini kapatmasÄ± için kadÄ±n güreÅŸçiye verdi. güreÅŸçi üzerine aldÄ±ÄŸÄ± havlu ile ringden çÄ±karken maçÄ± izleyen seyirciler kendisini yuhalmaya baÅŸladÄ±lar. Hakem ise maçÄ± iptal etti.