FenerbahÃ§e Bursaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± berabere bitti

FenerbahÃ§e Bursaspor'a konuk oldu. KÄ±yasÄ±ya rekabetle geÃ§en maÃ§ 1-1 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasÄ±nda Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldÄ±.20. dakikada Lens'in ceza sahasÄ± içine yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Tomas Sivok elle dokununca hakem Halil Umut Meler beyaz noktayÄ± iÅŸaret etti. PenaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± gol çeviren Moussa Sow, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.43. dakikada Boban Jovic, Lens'e yaptÄ±ÄŸÄ± müdahale sonrasÄ±nda ikinci sarÄ±dan kÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ± gördü ve takÄ±mÄ±nÄ± 10 kiÅŸi bÄ±raktÄ±. Ä°lk yarÄ± bu sonuçla tamamlandÄ±.Ä°kinci yarÄ±da Fenerbahçe, 10 kiÅŸi kalan rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda ikinci golü bir türlü bulamadÄ±. 88. dakikada hakem Halil Umut Meler, Simon Kjaer'in ceza alanÄ± içerisinde topa elle müdahale ettiÄŸi gerekçesiyle bir kez daha beyaz noktayÄ± iÅŸaret etti. PenaltÄ±yÄ± gole çeviren Batalla skoru 1-1 yaptÄ± ve maçÄ±n sonucunu ilan etti.KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 89. dakikasÄ±nda Bursasporlu bir taraftar sahaya girdi.Öte yandan Fenerbahçe'de sarÄ± kart gören Lens ve Alper Potuk cezalÄ± duruma düÅŸtüler. Her iki futbolcu da ligin 21. haftasÄ±ndaki KasÄ±mpaÅŸa maçÄ±nda forma giyemeyecekler.