BeÅŸiktaÅŸ o saldÄ±rÄ±yla ilgili Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuru yaptÄ±

KarabÃ¼kspor deplasmanÄ±ndan dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda otobÃ¼sÃ¼ saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan BeÅŸiktaÅŸ, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÅŸvuru yaparak olayÄ±n soruÅŸturulmasÄ±nÄ± istedi

BeÅŸiktaÅŸ, Karabük maçÄ± sonrasÄ± ÅŸehir çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda siyah-beyazlÄ± kafileyi taÅŸÄ±yan otobüsün taÅŸlanmasÄ± nedeniyle Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na soruÅŸturma talebinde bulundu.

Yöneticiler, "Maçta sÄ±fÄ±r gerilim vardÄ±. Sessiz bir ÅŸekilde stattan ayrÄ±ldÄ±k. YÄ±llar boyunca taraftar dostluÄŸumuz olan Karabük'te bu kez alkÄ±ÅŸ yerine, 'Åžampiyon olamazsÄ±nÄ±z' tezahüratlarÄ±na maruz kaldÄ±k. Otobüsümüzün taÅŸlanmasÄ± neyle açÄ±klanabilir? Bu bir saldÄ±rÄ±dÄ±r" diyerek tepkilerini dile getirdiler.