Ana Sayfa | SPOR 12/02/2017 12:33

Galatasaray Kayserispor maÃ§Ä± saat kaÃ§ta ve ne zaman oynanacak

Galatasaray Kayserispor

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta Galatasaray, rakibi Kayserispor'u evinde aÄŸÄ±rlayacak

Türk Telekom Arena’da saat 19.00’da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak. 

Galatasaray-Kayserispor muhtemel 11'ler:

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet ÇalÄ±k, Hakan, Linnes, De Jong, Tolga, Rodrigues, Josue, Bruma, Podolski

KAYSERÄ°SPOR: Ahamada, Levent, Kana BÄ±yÄ±k, Mabiala, Hakan AslantaÅŸ, Deniz Türüç, Rotman, Lawal, Güray, Varela, Umut Bulut

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Galatasaray Kayserispor

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