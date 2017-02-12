Galatasaray Kayserispor maÃ§Ä± saat kaÃ§ta ve ne zaman oynanacak

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta Galatasaray, rakibi Kayserispor'u evinde aÄŸÄ±rlayacak
Türk Telekom Arena’da saat 19.00’da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.
Galatasaray-Kayserispor muhtemel 11'ler:
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet ÇalÄ±k, Hakan, Linnes, De Jong, Tolga, Rodrigues, Josue, Bruma, Podolski
KAYSERÄ°SPOR: Ahamada, Levent, Kana BÄ±yÄ±k, Mabiala, Hakan AslantaÅŸ, Deniz Türüç, Rotman, Lawal, Güray, Varela, Umut Bulut