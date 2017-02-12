Galatasaray Kayserispor maÃ§Ä± muhtemel 11'ler belli oldu

Bu akÅŸam karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan Galatasaray ve Kayserispor'un muhtemel 11 kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’yi 4-1 gibi flaÅŸ bir skorla yenerek gücünü ortaya koyan Kayserispor’u bugün TT Arena’da aÄŸÄ±rlayacak olan Galatasaray’da, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n önemi iki katÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda. BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n Karabük deplasmanÄ±nda 3 puan kaybetmesiyle ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda yeniden söz sahibi olma ÅŸansÄ±na kavuÅŸan Galatasaray, Kayseri sÄ±navÄ±nÄ± kayÄ±psÄ±z atlatÄ±p, Rize deplasmanÄ±ndan da 3 puanla çÄ±ktÄ±ktan sonra BeÅŸiktaÅŸ derbisinde liderlik koltuÄŸuna oturmanÄ±n hesaplarÄ±nÄ± yapÄ±yor.

Galibiyetten baÅŸka seçenek yok

Bu nedenle bugün galibiyetten baÅŸka seçenek düÅŸünmeyen Cim Bom’da en büyük sÄ±kÄ±ntÄ± ise yÄ±ldÄ±z isimlerin sakatlÄ±ÄŸÄ±. Kupadaki BaÅŸakÅŸehir maçÄ±nda sakatlanan Sneijder ve Carole, bugün forma giyemeyecek. Selçuk Ä°nan’Ä±n durumu maç saatinde belli olacak olsa da, riske edilmeme ihtimali yüksek. ToplantÄ± üstüne toplantÄ± AyrÄ±ca kas aÄŸrÄ±larÄ± hisseden Eren Derdiyok da dinlendirilecek ve Serdar Aziz’in sakatlÄ±ÄŸÄ± da sürüyor. Teknik patron Riekerink iÅŸte bu eksikler doÄŸrultusunda kadro planlamasÄ± yapmakta zorlanÄ±rken, fazla forma ÅŸansÄ± bulamayan öÄŸrencileriyle toplantÄ± üzerine toplantÄ± yapÄ±yor

Ligin geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray, sÄ±ralamada 3. basamakta yer alÄ±rken, 16 puana sahip Kayserispor ise 17. basamakta bulunuyor.

Galatasaray-Kayserispor muhtemel 11'ler:

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet ÇalÄ±k, Hakan, Linnes, De Jong, Tolga, Rodrigues, Josue, Bruma, Podolski

KAYSERÄ°SPOR: Ahamada, Levent, Kana BÄ±yÄ±k, Mabiala, Hakan AslantaÅŸ, Deniz Türüç, Rotman, Lawal, Güray, Varela, Umut Bulut