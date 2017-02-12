Medipol BaÅŸakÅŸehir liderlik yarÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¼yÃ¼k yara aldÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 20. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa rakibi Medipol BaÅŸakÅŸehir'i maÄŸlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa, Medipol BaÅŸakÅŸehir'i konuk etti. KarÅŸÄ±laÅŸma ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüÄŸü ile tamamlandÄ±.
MAÇTAN DAKÄ°KALAR
10. dakikada Castro'nun sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda Sadiku'nun arka direÄŸe aÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ± topu Adem Büyük kale sahasÄ± içine gönderdi. Titi'nin dokunduÄŸu top filelere gitti. 1-0
13. dakikada Eduok'un ara pasÄ±nda ceza sahasÄ± içi saÄŸ çaprazÄ±nda kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Adem meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturdu. 2-0
42. dakikada Eren'in sol kanattan son çizgiye inerek yaptÄ±ÄŸÄ± ortada penaltÄ± noktasÄ± üzerinde Mossoro'nun kafa vuruÅŸunda top kaleci Ramazan'da kaldÄ±.
49. dakikada Emre'nin ceza yayÄ± üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± sert vuruÅŸta kaleci Ramazan topu çeldi.
63. dakikada Abdullah'Ä±n pasÄ±nda ceza yayÄ± üzerinde topla buluÅŸan Adem'in ÅŸutunda top üstten auta çÄ±ktÄ±.
74. dakikada Turgut DoÄŸan'Ä±n sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe atÄ±ÅŸÄ±nda Veysel'in penaltÄ± noktasÄ± üzerinde yaptÄ±ÄŸÄ± kafa vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak direÄŸin yanÄ±ndan az farkla auta çÄ±ktÄ±.
82. dakikada Turgut DoÄŸan'Ä±n sol kanattan ortasÄ±nda arka direkte Eduok, topu aÄŸlara gönderdi. 3-0
88. dakikada kendi yarÄ± sahasÄ±nda topla buluÅŸan Castro saÄŸ kanattan uzun bir koÅŸu yaparak ceza sahasÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± sert vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelerle buluÅŸturdu. 4-0