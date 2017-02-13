Levent TÃ¼zemen'den flaÅŸ sÃ¶zler Galatasaray'a Hasan ÅžaÅŸ mÄ± geliyor

Galatasaray'da teknik direktÃ¶r Jan Olde Riekerink'in gidip gitmeyeceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken Levent TÃ¼zemen'den Hasan ÅžaÅŸ aÃ§Ä±klamasÄ± geldi.

Süper Lig'de Galatasaray'Ä±n Kayserispor'a 2-1 maÄŸlup olduÄŸu karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan teknik direktör Jan Olde Riekerink için istifa sesleri yükselmiÅŸti.SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen spor yorumcusu Levent Tüzemen'den konuyla ilgili flaÅŸ bir iddia geldi. Tüzemen, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Galatasaray yönetiminin yerinde olsa Riekerink'i artÄ±k Florya'dan içeri sokmam. Hasan ÅžaÅŸ'Ä±n yarÄ±n göreve baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duydum. Ben öyle duydum locada.''