Ana Sayfa | SPOR 13/02/2017 10:33

Arda Turan'dan referandum aÃ§Ä±klamasÄ± PiÅŸman deÄŸilim ErdoÄŸan'a inanÄ±yorum


Arda Turan referandumda evet oyu vereceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Gelen eleÅŸtirilere karÅŸÄ± tepkisiz kalan Turan, "Ben baÅŸÄ±ndan beri ErdoÄŸan'Ä± destekliyorum, yaptÄ±klarÄ±na inanÄ±yorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Barcelona'da futbol hayatÄ±nÄ± sürdüren milli yÄ±ldÄ±z Arda Turan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini getirecek anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifini desteklediÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e konuÅŸan milli yÄ±ldÄ±z, "Ben baÅŸÄ±ndan beri ErdoÄŸan'Ä± destekliyorum, yaptÄ±klarÄ±na inanÄ±yorum." dedi. Arda Turan, oyunu açÄ±klamaktan rahatsÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak düÅŸmanca ortamdan dolayÄ± mutsuzluk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

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