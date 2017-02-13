Arda Turan'dan referandum aÃ§Ä±klamasÄ± PiÅŸman deÄŸilim ErdoÄŸan'a inanÄ±yorum

Arda Turan referandumda evet oyu vereceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Gelen eleÅŸtirilere karÅŸÄ± tepkisiz kalan Turan, "Ben baÅŸÄ±ndan beri ErdoÄŸan'Ä± destekliyorum, yaptÄ±klarÄ±na inanÄ±yorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Barcelona'da futbol hayatÄ±nÄ± sürdüren milli yÄ±ldÄ±z Arda Turan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini getirecek anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifini desteklediÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e konuÅŸan milli yÄ±ldÄ±z, "Ben baÅŸÄ±ndan beri ErdoÄŸan'Ä± destekliyorum, yaptÄ±klarÄ±na inanÄ±yorum." dedi. Arda Turan, oyunu açÄ±klamaktan rahatsÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak düÅŸmanca ortamdan dolayÄ± mutsuzluk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.