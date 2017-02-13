Ana Sayfa | SPOR 13/02/2017 13:47

Dursun Ã–zbek aÃ§Ä±kladÄ± Rienkerink takÄ±mda kalacak mÄ±


Spor Toto SÃ¼per Lig'de dÃ¼n Kayserispor'a karÅŸÄ± aldÄ±klarÄ± 2-1'lik yenilginin Ã¼zerine Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek, Rienkerink'in takÄ±mdan gidip gitmeyeceÄŸi konusunda aÃ§Ä±klamada bulundu.

Galatasaray Kulübü BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'de dün Kayserispor'a karÅŸÄ± aldÄ±klarÄ± 2-1'lik yenilginin üzüntüsünü yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Dursun Özbek, Türk Telekom Arena'da TEMSA firmasÄ± ile yapÄ±lan sponsorluk anlaÅŸmasÄ± töreninde basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Kayserispor yenilgisi ve taraftarlarÄ±n tepkisinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine Özbek, "Dün gerçekten önemli bir fÄ±rsatÄ± kaçÄ±rdÄ±k. Hepimiz son derece üzgünüz ancak lig uzun bir maraton." dedi. Kayserispor yenilgisinin ardÄ±ndan teknik direktör Jan Olde Riekerink'e alternatif isimlerin medyaya yansÄ±masÄ±yla ilgili olarak Özbek, "Yönetim olarak bizim herhangi bir teknik direktör üzerinde görüÅŸmemiz, tartÄ±ÅŸmamÄ±z olmadÄ±." ÅŸeklinde konuÅŸtu. YapÄ±lan haberlerin kaynaÄŸÄ±nÄ±n kendileri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Dursun Özbek, "Bir tek amacÄ±mÄ±z var, o da Galatasaray'Ä±n baÅŸarÄ±sÄ± ve ÅŸampiyonluÄŸu. Herkes kabul etmeli ki ligde sonucu kestirmek çok güç. Kayserispor maçÄ±nÄ± kazansaydÄ±k bizim için büyük ÅŸans olurdu, bir basamak yukarÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ olurduk fakat spor tarihinde bu tip olaylarÄ±n yeri çok fazla." deÄŸerlendirmesinde bulundu. Galatasaray'Ä±n daha baÅŸarÄ±lÄ± olabilmesi için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Özbek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Yönetim olarak ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± en önde bitirebilmek için ne yapmamÄ±z gerektiÄŸi konusunda hatalarÄ±mÄ±zdan ders çÄ±karÄ±rÄ±z ama hiçbir zaman ümitsizliÄŸe düÅŸmememiz lazÄ±m. Yeni teknik direktör olarak telaffuz edilen isimler bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda. TaraftarÄ±mÄ±zÄ±n tepkisini de yok saymÄ±yoruz. Ä°ÅŸimiz onlarÄ± memnun etmek, ÅŸampiyonluk hediye etmek."

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