Ana Sayfa | SPOR 13/02/2017 18:53

PSG Barcelona maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri


Paris Saint Germain'in stadÄ±na konuk olacak Barcelona maÃ§Ä± bu akÅŸam TRT 1'de yayÄ±nlanacak.

Åžampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçÄ±nda PSG, Fransa'da Arda Turan'Ä±n sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle forma giyemeyeceÄŸi maçta Barcelona ile kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak.Paris Saint Germain rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda sahasÄ±nda avantajlÄ± skoru alma peÅŸinde olacak. Barcelona ise Messi, Neymar ve Suarezli kadrosuyla tur için kapÄ±yÄ± aralamak istiyor. Dev maç yarÄ±n TRT 1'de 22:45'te ÅŸifresiz olarak ekranlara gelecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Dursun Ã–zbek aÃ§Ä±kladÄ± Rienkerink takÄ±mda kalacak mÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'de dÃ¼n Kayserispor'a karÅŸÄ± aldÄ±klarÄ± 2-1'lik yenilginin Ã¼zerine Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek, Rienkerink'in takÄ±mdan gidip gitmeyeceÄŸi konusunda aÃ§Ä±klamada bulundu.


Bursasporlu taraftarlar iÃ§in futbol terÃ¶ristleri dedi sosyal medyadan tepki yaÄŸdÄ±

Beyaz TV'de sunuculuk yapan Ertem Åžener, sahaya giren Bursaspor taraftarÄ±na "futbol terÃ¶risti" benzetmesinin ardÄ±ndan ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±.


MaÃ§ bitti yapÄ±lan capsler ortalÄ±ÄŸÄ± yÄ±ktÄ± geÃ§ti

Galatasaray- Kayserispor maÃ§Ä±nda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar 2-1 yenilince sosyal medyada caps Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± baÅŸladÄ±.