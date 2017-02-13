PSG Barcelona maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Paris Saint Germain'in stadÄ±na konuk olacak Barcelona maÃ§Ä± bu akÅŸam TRT 1'de yayÄ±nlanacak.

Åžampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçÄ±nda PSG, Fransa'da Arda Turan'Ä±n sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle forma giyemeyeceÄŸi maçta Barcelona ile kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak.Paris Saint Germain rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda sahasÄ±nda avantajlÄ± skoru alma peÅŸinde olacak. Barcelona ise Messi, Neymar ve Suarezli kadrosuyla tur için kapÄ±yÄ± aralamak istiyor. Dev maç yarÄ±n TRT 1'de 22:45'te ÅŸifresiz olarak ekranlara gelecek.