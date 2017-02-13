Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n o iddialarÄ±na Quaresma'dan jet yanÄ±t

BeÅŸiktaÅŸlÄ± yÄ±ldÄ±z oyuncu Quaresma, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± iddialara iliÅŸkin yanÄ±t verdi

BeÅŸiktaÅŸlÄ± oyuncu Ricardo Quaresma, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n "Quaresma'nÄ±n avukatÄ± oyuncuyu bize teklif etti" açÄ±klamalarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, "Böyle bir söylem, gündem deÄŸiÅŸtirme olarak deÄŸerlendirilebilir. Türkiye'de oynayacaÄŸÄ±m tek kulüp BeÅŸiktaÅŸ" dedi.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, bir televizyon programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Fenerbahçe Kulübü BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, "Quaresma'nÄ±n avukatÄ± oyuncuyu bize teklif etti" ifadeleri ile ilgili olarak, "Kesinlikle öyle bir ÅŸey olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. Böyle bir açÄ±klama, gündem deÄŸiÅŸtirme olarak deÄŸerlendirilebilir. Türkiye'de oynayacaÄŸÄ±m tek kulüp BeÅŸiktaÅŸ. Bir gün BeÅŸiktaÅŸ beni istemez ise Türkiye'den ayrÄ±lÄ±rÄ±m. Bir karakterim var. Para ile satÄ±n alÄ±namayacak bir karakter" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Quaresma, BeÅŸiktaÅŸ'ta sözleÅŸmesinin uzatÄ±lmasÄ± ile ilgili olarak ise, "Hem baÅŸkana, hem hocama teÅŸekkür ederim. Gelecek adÄ±na bir ÅŸey söyleyemem ama sözleÅŸmeden dolayÄ± çok mutluyum. Fizik ve mental olarak iyi bir noktadayÄ±m. Ä°nÅŸallah böyle devam edecek ve bu sözleÅŸme bitecek" dedi.

"KENDÄ°MÄ° EVÄ°MDE HÄ°SSEDÄ°YORUM"

BeÅŸiktaÅŸ ve Porto'nun benzer kulüpler olduÄŸunu aktaran tecrübeli futbolcu, "Semt takÄ±mÄ±nÄ±n özel bir havasÄ± var. Aile ortamÄ± hissedilecek ÅŸekilde yüksektir. Ä°ki takÄ±mda da bu ortamÄ± hissettim. DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda taraftarÄ±n size sÄ±cak davranÄ±ÅŸÄ±, sizi bir anlamda mecbur kÄ±lar, saha içinde baÅŸarÄ±lÄ± olmak zorundasÄ±nÄ±zdÄ±r. Kendimi evimde gibi hissediyorum burada, Porto'da da aynÄ± ÅŸekildeydi. Birileri sizden baÅŸarÄ± bekliyorsa, bunu onlara vermeniz lazÄ±m. Futbol kariyerimden sonra kalbimde iki takÄ±m kalacak, biri BeÅŸiktaÅŸ, biri Porto. Futbolun içinde olduÄŸumu bir daha Porto sayesinde gösterdim. Porto'nun çok büyük yeri var benim için" dedi.

"ÅžAMPÄ°YON OLACAÄžIMIZI DÜÅžÜNMÜYORUM"

Åžampiyon olacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Quaresma, "2. yarÄ± zor olacak ama ÅŸampiyon olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünmüyorum. Bu ligin en iyi takÄ±mÄ± biziz. En iyi olduÄŸumuzu göstermek bize düÅŸüyor. Sahada bunu ispatlamamÄ±z lazÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.