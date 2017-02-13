Spor Toto SÃ¼per Lig 20. hafta maÃ§ sonuÃ§larÄ±

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta karÅŸÄ±laÅŸmalar tamamlandÄ±
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±.
Haftaya 44 puanla lider giren BeÅŸiktaÅŸ, Kardemir Karabükspor karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± yenilgiye raÄŸmen ilk sÄ±radaki yerini korudu.
Ligde alÄ±nan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanÄ±n programÄ± ÅŸöyle:
Sonuçlar
Kardemir Karabükspor-BeÅŸiktaÅŸ: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-GençlerbirliÄŸi: 3-0
OsmanlÄ±spor-Trabzonspor: 0-1
Bursaspor-Fenerbahçe: 1-1
Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: 1-0
KasÄ±mpaÅŸa-Medipol BaÅŸakÅŸehir: 4-0
Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 1-1
Galatasaray-Kayserispor: 1-2
Gaziantepspor-Adanaspor: 1-0
21. hafta maç programÄ±
17 Åžubat Cuma:
19.00 Kayserispor-Bursaspor (BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has)
18 Åžubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)
16.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Gaziantepspor (3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Yeni Rize Åžehir)
19 Åžubat Pazar:
13.00 GençlerbirliÄŸi-Atiker Konyaspor (Ankara 19 MayÄ±s)
15.00 Fenerbahçe-KasÄ±mpaÅŸa (Ülker)
15.30 Adanaspor-OsmanlÄ±spor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 BeÅŸiktaÅŸ-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)
20 Åžubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Belli deÄŸil)