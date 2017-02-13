Ana Sayfa | SPOR 13/02/2017 22:02

Spor Toto SÃ¼per Lig 20. hafta maÃ§ sonuÃ§larÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta karÅŸÄ±laÅŸmalar tamamlandÄ±

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±.

Haftaya 44 puanla lider giren BeÅŸiktaÅŸ, Kardemir Karabükspor karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± yenilgiye raÄŸmen ilk sÄ±radaki yerini korudu.

Ligde alÄ±nan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanÄ±n programÄ± ÅŸöyle:

Sonuçlar

Kardemir Karabükspor-BeÅŸiktaÅŸ: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-GençlerbirliÄŸi: 3-0

OsmanlÄ±spor-Trabzonspor: 0-1

Bursaspor-Fenerbahçe: 1-1

Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: 1-0

KasÄ±mpaÅŸa-Medipol BaÅŸakÅŸehir: 4-0

Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 1-1

Galatasaray-Kayserispor: 1-2

Gaziantepspor-Adanaspor: 1-0

21. hafta maç programÄ±

17 Åžubat Cuma:

19.00 Kayserispor-Bursaspor (BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has)

18 Åžubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)

16.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Gaziantepspor (3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Yeni Rize Åžehir)

19 Åžubat Pazar:

13.00 GençlerbirliÄŸi-Atiker Konyaspor (Ankara 19 MayÄ±s)

15.00 Fenerbahçe-KasÄ±mpaÅŸa (Ülker)

15.30 Adanaspor-OsmanlÄ±spor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 BeÅŸiktaÅŸ-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)

20 Åžubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Belli deÄŸil)

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