Slaven Bilic disiplin kuruluna sevk edildi iÅŸte nedeni

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'Ä±n HÄ±rvat teknik direktÃ¶rÃ¼ Slaven Bilic, West Bromwich Albion maÃ§Ä±ndaki uygunsuz davranÄ±ÅŸÄ± nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi

Ä°ngiltere Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamada, West Bromwich Albion maçÄ±nda uygunsuz davranÄ±ÅŸta bulunduÄŸu gerekçesiyle hakem tarafÄ±ndan tribüne gönderilen Bilic hakkÄ±nda disiplin soruÅŸturmasÄ± açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Bilic, West Ham United'Ä±n sahasÄ±nda West Bromwich Albion ile 2-2 berabere kaldÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n uzatma dakikalarÄ±nda yedikleri golün ardÄ±ndan bir televizyon mikrofonunu yere atarak kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için hakem kararÄ±yla tribüne gönderilmiÅŸti.HÄ±rvat teknik adamÄ±n, 16 Åžubat'a kadar karara itiraz etme hakkÄ± bulunuyor.