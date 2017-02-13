Ana Sayfa | SPOR 13/02/2017 22:34

Galatasaray teknik direktÃ¶rlÃ¼k iÃ§in ilk teklifini o isme yaptÄ±

galatasaray

Teknik direktÃ¶r Jan Olde Riekerink'le yollarÄ± ayÄ±rma kararÄ± alan Galatasaray YÃ¶netiminin BÃ¼lent Korkmaz ile anlaÅŸmaya yakÄ±n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Türk Telekom Arena'daki 2-1'lik Kayserispor yenilgisinin ardÄ±ndan üstü çizilen Jan Olde Riekerink'in yerine teknik adam arayÄ±ÅŸÄ±na baÅŸlandÄ±.Dursun Özbek ve ekibi çoÄŸunluÄŸu yerli isimlerden oluÅŸan bir liste belirledi. Listenin ilk sÄ±rasÄ±nda ise kulübün efsanelerinden biri olan Bülent Korkmaz yer alÄ±yor. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± idareciler, Korkmaz'Ä± arayarak bu dönemde takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na geçip geçmeyeceÄŸini sordu. Bülent Korkmaz görev almaya hazÄ±r olduÄŸunu iletti.

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