Ana Sayfa | SPOR 14/02/2017 07:52

BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netiminden Ã§ok Ã¶nemli Caner Erkin hamlesi

Caner Erkin

BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi yÄ±ldÄ±z futbolcu Caner Erkin ile 4 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme konusunda anlaÅŸtÄ±

BeÅŸiktaÅŸ yönetimi, sezon baÅŸÄ±nda Inter'den kiralÄ±k olarak alÄ±nan Caner Erkin'in tapusunu almaya karar verdi.Bir sezonluÄŸuna siyah beyazlÄ± takÄ±ma kiralÄ±k olarak gelen ve 1 milyon Euro satÄ±n alma opsiyonu bulunan 28 yaÅŸÄ±ndaki sol bek için Inter kulübüyle görüÅŸmeler baÅŸladÄ±.BaÅŸkan Fikret Orman ve ekibi 1 milyon Euro'luk opsiyonu indirmek için uÄŸraÅŸÄ±yor. Iner'in de buna gayet olumlu baktÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

BÄ°R AY SONRA SAHAYA ÇIKAR

EÄŸer Ä°talyan ekibiyle el sÄ±kÄ±ÅŸÄ±lÄ±rsa, Caner Erkin'le dört yÄ±llÄ±k yeni sözleÅŸme imzalanacak. 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, siyah beyazlÄ±larÄ±n yÄ±llÄ±k 1 milyon 750 bin Euro'luk teklifini kabul etti. Öte yandan sakatlÄ±ÄŸÄ± düzelen milli sol bek, düz koÅŸulara devam ediyor. Mart baÅŸÄ± Caner büyük ihtimalle takÄ±mla birlikte çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlayabilecek. 

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