YÄ±lmaz Vural Galatasaray teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne talip oldu

TÃ¼rk futbolunun Ã¶nemli ismi YÄ±lmaz Vural, teknik direktÃ¶r arayÄ±ÅŸÄ±na giren Galatasaray'a yardÄ±mcÄ± olacak aÃ§Ä±klamada bulundu

Ünlü teknik direktör YÄ±lmaz Vural, Galatasaray'Ä±n teknik direktörlüÄŸüne aday olduÄŸunu canlÄ± yayÄ±nda açÄ±kladÄ±.

Vural, Beyaz TV'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Türk antrenörlerin beklentisidir, büyük takÄ±mlarÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rabilmek. Biz de kendimizi layÄ±k gördük bu göreve. Benim geçmiÅŸte de açÄ±klamam oldu. Türk antrenör yokmuydu da Riekerink'i göreve getirdiler.

Göreve talip olmak, tabi Türkiye'de komik duruma düÅŸüyorsunuz. Ben bugüne kadar hep talip oldum ama magazine konu olduk. Ä°ÅŸte 19 cevapsÄ±z arama vb. Tabi ki kÄ±yaslÄ±yoruz biz kendimizi Avrupa tecrübemiz var. Åženol GüneÅŸ'ten sonra en çok maç yöneten benim. Böyle büyük bir kulüpte görev almayÄ± hep arzu ettik. Zaten bize hep bu dönemlerde geliyorlar. Sezon baÅŸÄ±nda göreve getirmiyorlar. Ben 3-5 sene önce olsa biraz daha rahat konuÅŸurdum ama ÅŸimdi temkinli konuÅŸuyorum. Galatasaray beni göreve getirirse, GalatasaraylÄ±lar piÅŸman olmaz. Dün ben maçtaydÄ±m, Ünal Aysal'Ä±n locasÄ±ndan izledim. Galatasaray'Ä± iyi tanÄ±yorum, ben göreve gelirsem antrenör hatasÄ±yla ÅŸampiyonluk kaçmaz. Ben göreve gelirsem ve ÅŸampiyonluk kaçarsa bu benim hatamdan olmaz. Deveye hendek mi atlatÄ±yoruz, herÅŸeyi yabancÄ± yapar, Türk yapamaz mantÄ±ÄŸÄ±ndan sÄ±yrÄ±lalÄ±m. BakÄ±n Hamza kardeÅŸim 3 tane kupa aldÄ±. Abdullah AvcÄ± bugün neler yapÄ±yor. Siz imkan verirseniz bakÄ±n neler yapÄ±yorlar. Zaten bu takÄ±mlarÄ±n formasÄ± 1 puan alÄ±yor, siz de biraz antrenörlük yaparsanÄ±z zaten 3 puan gelir.Galatasaray takÄ±mÄ± bütün bu olumsuzluklara raÄŸmen hala ÅŸampiyonluk mücadelesi veriyorsa siz de biraz yardÄ±mcÄ± olursunuz. Galatasaray maçlarÄ±na gidiyorum, orada da taraftarlar ya hocam sen gelsene diyor. Galatasaray yönetimi yanlÄ±ÅŸ yapmaz. Biz de iÅŸimizi iyi yapÄ±yoruz, baskÄ± neyse biliyoruz hepsini yaÅŸadÄ±k biz de. KÄ±sa sürede nasÄ±l müdahale edilir ben hep bunu yaÅŸadÄ±m. Bir oyuncuyu doÄŸru pozisyonda oynatmak lazÄ±m. Galatasaray'da Eren var, Podolski var etkili golcüler var."