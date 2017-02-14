Sneijder Galatasaray'Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± karara Ã§ok Ã¼zgÃ¼n

Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±z futbolcusu Sneijder, Jan Olde Riekerink'in takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ ve tepkisini gÃ¶sterdi.

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in görevine son verilmesi kararÄ± Wesley Sneijder'i rahatsÄ±z etti. HollandalÄ± futbolcunun önerisiyle sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübe getirilen Riekerink'e sergilenen tutumu haksÄ±z bulan futbolcunun yeni gelecek hoca konusundaki tutumu ÅŸimdiden merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak NTV Spor Galatasaray muhabiri Evren Göz, "Sneijder bu karardan mutsuz, Riekerink'i bu kulübe öneren zaten Sneijder'di" ifadelerini kullandÄ±. Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol ise "Galatasaray önce Sneijder'i ikna etmeli. Kulüp Sneijder'e muhtaç. Åžampiyon olmak istiyorlarsa onu mutlu etmeliler" diye konuÅŸtu.