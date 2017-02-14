Emre AÅŸÄ±k dÃ¶nemi Galatasaray'da baÅŸlamadan sona erdi

Fatih Terim, Emre AÅŸÄ±k ile ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu.

A Milli TakÄ±m'da Fatih Terim'in ekibinde görev alan Emre AÅŸÄ±k (U20-U21 Milli TakÄ±m antrenörlerinden) ile görüÅŸmelerini sürdüren sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetim, "Fatih Terim ile görüÅŸmemiz gerekiyor, benden önce kendisiyle görüÅŸmelisiniz" cevabÄ±nÄ± aldÄ±. Emre AÅŸÄ±k ile prensip anlaÅŸmasÄ±na varan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetim, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den gelecek olan cevabÄ± beklemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± ancak beklenen cevap Terim'den gelmedi ve Emre AÅŸÄ±k dönemi Galatasaray'da baÅŸlamadan sona erdi.SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetimin akÅŸam saatlerinde konuyla ilgili olarak resmi açÄ±klamalarda bulunacaÄŸÄ± öÄŸrenilirken yardÄ±mcÄ± teknik direktörün kim olacaÄŸÄ± konusu belirsizliÄŸini koruyor. AlÄ±nan bilgilere göre Galatasaray yönetiminin bu görev için eski futbolcusu Emre AÅŸÄ±k'a teklif yaptÄ±ÄŸÄ± ve bununla ilgili olarak Fatih Terim'le de görüÅŸtüÄŸü aktarÄ±ldÄ±. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda Riekerink'in yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan olan Ayhan Akman'Ä±n ise görevinde kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ± konusu henüz netlik kazanmadÄ±.