Ana Sayfa | SPOR 14/02/2017 20:06

FETÃ–'den tutuklanan GalatasaraylÄ± eski futbolcu tahliye edildi


FETÃ–'den tutuklu sanÄ±k eski futbolcu Ä°smail Demiriz'in tahliyesinin kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yapÄ±lan duruÅŸmaya tutuklu yargÄ±lanan Ä°smail Demiriz ile tutuksuz sanÄ±k UÄŸur Tütüneker avukatlarÄ±yla birlikte katÄ±ldÄ±. DavanÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± Arif Erdem'i ise avukatÄ± temsil etti.DuruÅŸma hakimin iddianameyi okumasÄ±yla devam etti. Ä°stanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan 92 sayfalÄ±k iddianamede, eski milli futbolcular hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± "SilahlÄ± terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep ediliyor.<Bugünkü duruÅŸma sonunda Ä°smail Demiriz'in tahliyesine karar verildi.

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