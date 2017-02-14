Ana Sayfa | SPOR 14/02/2017 20:17

KarabÃ¼kspor taraftarÄ±ndan Tudor'a bÃ¼yÃ¼k tepki


Galatasaray ile anlaÅŸan KarabÃ¼kspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Igor Tudor iÃ§in taraftarlar alkÄ±ÅŸlarla tepkisini gÃ¶sterdi.

Hasan DoÄŸan Tesisleri'ndeki sahada yapÄ±lan antrenmana Tudor, takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda çÄ±ktÄ±. Tudor, antrenman öncesi sahada futbolcularla bir süre görüÅŸtü. NeÅŸeli tavÄ±rlarÄ±yla dikkat çeken Tudor, bazÄ± futbolcularla ÅŸakalaÅŸtÄ±. AntrenmanÄ± izleyen bir grup taraftar, 'Kaç para aldÄ±n Tudor?' tezahüratÄ± ile teknik adama tepki gösterdi. BazÄ± taraftarlar ise "Galatasaray'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸerefsizlik." diyerek sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübü eleÅŸtirdi.YaklaÅŸÄ±k 40 dakika süren antrenmanÄ±n ardÄ±ndan Tudor, takÄ±m ile birlikte kulüp tesislerine geçti.

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