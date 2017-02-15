YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren aÃ§Ä±kladÄ± TÃ¼rkiye o ÅŸampiyonaya aday oldu

EURO 2024 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na ev sahipliÄŸi iÃ§in TÃ¼rkiye'nin aday olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan TFF BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren, sÃ¼recin 3 Mart'ta baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören, Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç ile yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda , Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen açÄ±kladÄ±. Demirören resmi baÅŸvurunun 2 Mart'ta yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Resmi baÅŸvuru süresi 3 Mart 2017'de dolacak. UEFA, organizasyonun ev sahibini Eylül 2018'de açÄ±klayacak.TFF BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören'in sözleri ÅŸöyle; "Türkiye, Avrupa'da ve Dünya'da 32'ye varan stat yapÄ±mÄ±yla tek örnek ülke. Senelerdir yapÄ±lan baÅŸvurularÄ± maalesef 1 oyla alamadÄ±k. Bu kez bunu almayÄ± hak ettiÄŸimizi düÅŸünüyorum. Bu uzun yolun ülkemize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum. Ülkemize tekrardan hayÄ±rlÄ± olsun."