Ana Sayfa | SPOR 15/02/2017 10:35

Bayern MÃ¼nih Arsenal maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Bayern MÃ¼nih Arsenal maÃ§Ä±

Åžampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akÅŸam Bayern MÃ¼nih ve Arsenal takÄ±mlarÄ± mÃ¼cadele edecek

UEFA Åžampiyonlar Ligi mücadelesinde  Bayern Münih ile Arsenal bu aksam karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Son yÄ±llarda sÄ±k sÄ±k eÅŸleÅŸen Alman temsilcisi Bayern Münih ile ''The Gunners'' lakaplÄ± Ä°ngiliz temsilcisi Arsenal'in mücadelesi nefesleri kesecek. 

BAYERN MÜNÄ°H ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA HANGÄ° KANALDA?

Bayern Münih Arsenal maçÄ± saat 22:45'te Tivibu Spor 2 kanalÄ±ndan yayÄ±nlanacak. Åžmapiyonlar Ligi son 16 turunda karÅŸÄ±laÅŸacak olan Bayern Münih Arsenal maçÄ±nda SÄ±rp Milorad Mazic düdük çalacak.

 
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Real Madrid Napoli

Real Madrid Napoli maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Åžampiyonlar Ligi mÃ¼cadelesinde bu akÅŸam Real Madrid ve Napoli takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

fenerbahÃ§e

Krasnodar maÃ§Ä± Ã¶ncesinde sarÄ± lacivertli taraftara Ã¶nemli uyarÄ±

UEFA Avrupa Ligi mÃ¼cadelesinde Krasnodar takÄ±mÄ± ile mÃ¼cadele edecek olan FenerbahÃ§e'den taraftarlarÄ±na uyarÄ± geldi

Krasnodar FenerbahÃ§e

Krasnodar FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e rakibi Krasnodar takÄ±mÄ± ile mÃ¼cadele edecek