Bayern MÃ¼nih Arsenal maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Åžampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akÅŸam Bayern MÃ¼nih ve Arsenal takÄ±mlarÄ± mÃ¼cadele edecek

UEFA Åžampiyonlar Ligi mücadelesinde Bayern Münih ile Arsenal bu aksam karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Son yÄ±llarda sÄ±k sÄ±k eÅŸleÅŸen Alman temsilcisi Bayern Münih ile ''The Gunners'' lakaplÄ± Ä°ngiliz temsilcisi Arsenal'in mücadelesi nefesleri kesecek.

BAYERN MÜNÄ°H ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA HANGÄ° KANALDA?

Bayern Münih Arsenal maçÄ± saat 22:45'te Tivibu Spor 2 kanalÄ±ndan yayÄ±nlanacak. Åžmapiyonlar Ligi son 16 turunda karÅŸÄ±laÅŸacak olan Bayern Münih Arsenal maçÄ±nda SÄ±rp Milorad Mazic düdük çalacak.