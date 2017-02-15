Galatasaray yÄ±kÄ±ma hazÄ±rlanÄ±yor Podolski ile yollar ayrÄ±lÄ±yor

Vissel Kobe yetkilileri ile Galatasaray'Ä±n Podolski transferi iÃ§in 1 aydÄ±r gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor. Podolski 1 Haziran'dan itibaren Japon takÄ±mÄ±nda forma giymeye baÅŸlayacak.

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray'Ä±n Alman yÄ±ldÄ±zÄ±, 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren Japon kulübünde forma giyecek. Bir aydÄ±r bu transferi gerçekleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸan ve futbolcuyla el sÄ±kÄ±ÅŸan Vissel Kobe yetkilileri, Galatasaray ile de anlaÅŸmaya vardÄ±. Bu önemli transferin perde arkasÄ± ise ÅŸöyle...Vissel Kobe daha önce ret cevabÄ± almÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen G.Saray ile kontaÄŸÄ±nÄ± hiç kesmedi. Bu arada Podolski ile görüÅŸmeyi sürdüren Japonlar, 3 yÄ±l için 15 milyon Euro (58 milyon TL) karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸma saÄŸladÄ±. Alman futbolcu bu geliÅŸmeyi 2 hafta önce yönetime iletti. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar Lukas Podolski'den tek bir talepte bulundu. "Madem Japonya'ya gitmekte kararlÄ±sÄ±n, o zaman biz de Vissel Kobe ile görüÅŸüp anlaÅŸÄ±rÄ±z. Ancak senden tek bir isteÄŸimiz var; sezon sonuna kadar kal, ondan sonra git." 1 Mart'a kadar transfer döneminin açÄ±k olduÄŸu Japonya'ya ÅŸu anda gitme imkanÄ± olan Lukas Podolski yöneticileri kÄ±rmadÄ± ve sezon bitimine kadar kalmayÄ± kabul etti. GörüÅŸmeler sonunda 2.7 milyon Euro'ya anlaÅŸma saÄŸlandÄ±. Önümüzdeki günlerde resmi imzalar atÄ±larak Podolski'nin transferi kesinleÅŸecek.