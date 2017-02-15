Ana Sayfa | SPOR 15/02/2017 10:50

Galatasaray Riekerink'e bu mesajla veda etti

Jan Olde Riekerink

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte sÃ¶zleÅŸmesi feshedilen HollandalÄ± teknik direktÃ¶r Jan Olde Riekerink iÃ§in Galatasaray teÅŸekkÃ¼r mesajÄ± yayÄ±nladÄ±

Galatasaray Kulübü, sözleÅŸmesini feshettiÄŸi HollandalÄ± teknik direktör Jan Olde Riekerink için teÅŸekkür mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Ä°ÅŸte o mesaj:

"Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±nda ilk resmi maçÄ±na 2 Nisan 2016'da EskiÅŸehir deplasmanÄ±nda çÄ±kan Riekerink, 2015-2016 sezonundaki 9 lig maçÄ±nda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldÄ±. Riekerink, Fenerbahçe galibiyetiyle Türkiye KupasÄ±'nÄ±, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yenerek de Süper Kupa'yÄ± kazanan takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda yer aldÄ±. 2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu'nun ilk 20 haftasÄ±nda takÄ±mÄ±mÄ±zÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ran Jan Olde Riekerink'e kulübümüze verdiÄŸi hizmetlerden dolayÄ± teÅŸekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde baÅŸarÄ±lar diliyoruz."

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