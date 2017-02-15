YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren aÃ§Ä±kladÄ± EURO 2024'Ã¼ dÃ¼zenlemek iÃ§in adaylÄ±k baÅŸvurusu yapÄ±lacak

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§ ile YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren'in katÄ±lÄ±mÄ±yla TFF'nin Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda dÃ¼zenlenen toplantÄ±da, TÃ¼rkiye'nin EURO 2024'e adaylÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören, 2024 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nÄ± (EURO 2024) düzenlemek için 2 Mart'ta adaylÄ±k baÅŸvurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

ToplantÄ±da konuÅŸan Demirören, Türkiye'nin daha önce Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± düzenlemeye 3 kez aday olduÄŸunu ancak düzenleyemediÄŸini hatÄ±rlatarak, "Hem Türk futbolu hem de ülkemiz adÄ±na hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ için bir araya geldik. Daha önce 3 kere müracaat ettiÄŸimiz, bugün de 4'üncüsü için yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z UEFA Avrupa ÅžampiyonasÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± için bir aradayÄ±z. Türkiye olarak da Allah kÄ±smet ederse 2 Mart'ta adaylÄ±k baÅŸvurumuzu yapÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

Türkiye'nin son yÄ±llarda yaptÄ±ÄŸÄ± stat hamlesine deÄŸinen Demirören, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"2018 Eylül ayÄ±nda kazanan açÄ±klanacak. Türkiye, Avrupa'da hatta dünyada son birkaç senede 32'ye varan stat yatÄ±rÄ±mÄ±yla tek örnek ülke. Senelerce yapÄ±lan müracaatlarda maalesef 1 oyla olmak kaydÄ±yla ÅŸampiyonayÄ± alamadÄ±k. Bu sefer hem yönetim kurulu hem de ülke olarak bunu almayÄ± hak ettiÄŸimize inanÄ±yoruz. Onun için bir yola çÄ±ktÄ±k. Destekleri için SayÄ±n BakanÄ±mÄ±za, SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±za ve SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za teÅŸekkür ediyorum. Bu uzun yolun ülkemize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyor, bu yolda, bugünden itibaren hep beraber, ortak hareket edeceÄŸimize inancÄ±mÄ±n tam olduÄŸunu belirtiyorum."