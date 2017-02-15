Ay yÄ±ldÄ±zlÄ± tiÅŸÃ¶rtÃ¼ giyen Alex de Souza'nÄ±n TÃ¼rkÃ§e paylaÅŸÄ±mÄ±na beÄŸeni yaÄŸdÄ±

Alex de Souza giydiÄŸi ay yÄ±ldÄ±zlÄ± tiÅŸÃ¶rtlÃ¼ fotoÄŸrafÄ±yla biyografi kitabÄ± iÃ§in Instagram hesabÄ±ndan okuyucularÄ±na TÃ¼rkÃ§e olarak teÅŸekkÃ¼r etti.

Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Alex de Souza, Instagram hesabÄ±ndan, biyografi kitabÄ± için Türk okuyucularÄ±na özel paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. Alex, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ay yÄ±ldÄ±zlÄ± tiÅŸört giydiÄŸi fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ± ve Türkçe açÄ±klama yaptÄ±. Türk futbolunun unutulmaz ismi Alex, yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "KitabÄ±mÄ± alÄ±p okuyan tüm sevenlerime teÅŸekkür ederim. 10. baskÄ±yÄ± bitirmek üzereyiz. KitabÄ±m 60 bin okura ulaÅŸtÄ±!" yorumunu yaptÄ±.

Ä°ÅŸte Alex'in o paylaÅŸÄ±mÄ±: