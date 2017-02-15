Krasnodar FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e rakibi Krasnodar takÄ±mÄ± ile mÃ¼cadele edecek
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçÄ±nda yarÄ±n Rusya'nÄ±n Krasnodar takÄ±mÄ±na konuk olacak.Krasnodar StadÄ±'nda yapÄ±lacak maç saat 19.00'da baÅŸlayacak. Krasnodar - Fenerbahçe maçÄ± TRT 1'den yayÄ±nlanacak.
Krasnodar kentinde karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± saatte hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 10 derece olmasÄ± bekleniyor.KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek.