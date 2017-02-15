Ana Sayfa | SPOR 15/02/2017 11:30

Krasnodar FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Krasnodar FenerbahÃ§e

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e rakibi Krasnodar takÄ±mÄ± ile mÃ¼cadele edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçÄ±nda yarÄ±n Rusya'nÄ±n Krasnodar takÄ±mÄ±na konuk olacak.Krasnodar StadÄ±'nda yapÄ±lacak maç saat 19.00'da baÅŸlayacak. Krasnodar - Fenerbahçe maçÄ± TRT 1'den yayÄ±nlanacak.

Krasnodar kentinde karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± saatte hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 10 derece olmasÄ± bekleniyor.KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Real Madrid Napoli

Real Madrid Napoli maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Åžampiyonlar Ligi mÃ¼cadelesinde bu akÅŸam Real Madrid ve Napoli takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

fenerbahÃ§e

Krasnodar maÃ§Ä± Ã¶ncesinde sarÄ± lacivertli taraftara Ã¶nemli uyarÄ±

UEFA Avrupa Ligi mÃ¼cadelesinde Krasnodar takÄ±mÄ± ile mÃ¼cadele edecek olan FenerbahÃ§e'den taraftarlarÄ±na uyarÄ± geldi


Ay yÄ±ldÄ±zlÄ± tiÅŸÃ¶rtÃ¼ giyen Alex de Souza'nÄ±n TÃ¼rkÃ§e paylaÅŸÄ±mÄ±na beÄŸeni yaÄŸdÄ±

Alex de Souza giydiÄŸi ay yÄ±ldÄ±zlÄ± tiÅŸÃ¶rtlÃ¼ fotoÄŸrafÄ±yla biyografi kitabÄ± iÃ§in Instagram hesabÄ±ndan okuyucularÄ±na TÃ¼rkÃ§e olarak teÅŸekkÃ¼r etti.