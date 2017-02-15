Sabri SarÄ±oÄŸlu dÃ¼nya rekoruna koÅŸuyor

Galatasaray'da uzun sÃ¼redir forma giyen Sabri SarÄ±oÄŸlu, Riekerink'in de takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±yla sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ 16. teknik adam olan Tudor ile Ã§alÄ±ÅŸacak.

Galatasaray'Ä±n altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen 32 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, A takÄ±mda ilk kez 2002-2003 sezonunda Fatih Terim döneminde forma giymiÅŸti. 2001-2002 sezonunda da A takÄ±m kadrosunda olan Sabri, Mircea Lucescu tarafÄ±ndan ÅŸans bulamamÄ±ÅŸtÄ±.Tecrübeli saÄŸ bek oyuncusu, Jan Olde Rikerink'in görevden alÄ±nmasÄ±yla birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± teknik direktörlere bir yenisini daha ekledi.Fatih Terim ve Gheorghe Hagi ile ikiÅŸer dönem çalÄ±ÅŸan Sabri'nin, sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lara beraber hizmet verdiÄŸi teknik direktörlerin listesi ÅŸöyle:

1.

Mircea Lucescu

2.

Fatih Terim

3.

Gheorghe Hagi

4.

Eric Gerets

5.

Karl Heinz Feldkamp

6.

Cevat Güler

7.

Michael Skibbe

8.

Bülent Korkmaz

9.

Frank Rijkaard

10.

Bülent Ünder

11.

Roberto Mancini

12.

Cesare Prandelli

13.

Hamza HamzaoÄŸlu

14.

Mustafa Denizli

15.

Jan Olde Riekerink