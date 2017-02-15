Krasnodar maÃ§Ä± Ã¶ncesinde sarÄ± lacivertli taraftara Ã¶nemli uyarÄ±

UEFA Avrupa Ligi mÃ¼cadelesinde Krasnodar takÄ±mÄ± ile mÃ¼cadele edecek olan FenerbahÃ§e'den taraftarlarÄ±na uyarÄ± geldi

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus ekibi Krasnodar ile yarÄ±n deplasmanda yapÄ±lacak ilk maç öncesi taraftarlarÄ±na uyarÄ±da bulundu.

SarÄ±-lacivertli kulübün açÄ±klamasÄ±nda, maçta disiplin ve güvenlik ihlalinin yapÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸi vurgulanarak ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:"Maç boyunca, bitmez tükenmez bir destekle takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n arkasÄ±nda olunmalÄ±, merdiven boÅŸluklarÄ±nda oturulmamalÄ±, karÅŸÄ±laÅŸma öncesinde, maç sÄ±rasÄ±nda ve sonrasÄ±nda sahaya girilmemeli, hiçbir ÅŸekilde rakibi hedef alan, siyasi içerik barÄ±ndÄ±ran ya da siyasi içerik çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±ran slogan atÄ±lmamalÄ±, pankart, flama ve benzeri gibi objeler stada getirilmemeli, sahaya kesinlikle yabancÄ± madde atÄ±lmamasÄ± saÄŸlanmalÄ±, maytap, meÅŸale ve bu tür yanÄ±cÄ± ve yaralayÄ±cÄ± maddeler kesinlikle kullanÄ±lmamalÄ±, kullananlar ise engellenmeli ve bu konuda direniÅŸ gösterenler ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmelidir."

Taraftarlardan, olasÄ± provokasyonlara karÅŸÄ± sakin kalmalarÄ± istenen açÄ±klamada, "UnutulmamalÄ±dÄ±r ki, sporun ruhuna aykÄ±rÄ± yaÅŸanabilecek olan herhangi bir saha olayÄ±nda, kulübümüz maddi ve manevi anlamda büyük bir zarara uÄŸrayacaktÄ±r." denildi.