Igor Tudor'un Galatasaray'dan alacaÄŸÄ± Ã¼cret belli oldu

Galatasaray'Ä±n anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Igor Tudor'a Ã¶deyeceÄŸi para belli oldu

Galatasaray Riekerink'ten boÅŸalan teknik direktörlük görevi için anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± Igor Tudor'u KAP'a bildirdi. HÄ±rvat teknik adamÄ±n alacaÄŸÄ± ücrette belli oldu.

Ä°ÅžTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbol TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n Teknik DirektörlüÄŸü için, Åžirketimiz ile Igor Tudor arasÄ±nda 2016-2017 sezonu kalan bölümü ve 2017-2018 sezonu için aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸartlarda anlaÅŸmaya varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r:

2016-2017 sezonu için net 400.000 Euro

2017-2018 sezonu için net 1.000.000 Euro

Buna ek olarak,Teknik Direktöre her bir sezon için UEFA Åžampiyonlar Ligi'ne grup aÅŸamasÄ±ndan doÄŸrudan katÄ±lÄ±m hakkÄ± kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde net 200.000 Euro, UEFA Åžampiyonlar Ligi ön eleme turuna katÄ±lÄ±m hakkÄ± kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde net 100.000 Euro ve 2017-2018 sezonunda Türkiye KupasÄ± kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde net 50.000 Euro prim ödenecektir.

AyrÄ±ca Igor Tudor'un eski kulübü ile olan sözleÅŸmesine istinaden ödenmesi gereken 150.000 Euro fesih bedeli Åžirketimiz tarafÄ±ndan Kardemir Karabükspor Kulübü DerneÄŸi'ne ödenecektir.

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda yeni teknik direktör Igor Tudor 17.00'de baÅŸlayan idmana takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda çÄ±ktÄ±. Jan Olde Riekerink ise 15.00'te tesislere gelip takÄ±mla vedalaÅŸtÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüp yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, Igor Tudor ile yarÄ±n basÄ±n önünde sözleÅŸme imzalanacak. Ä°mza töreninin saat 15.00'te, Florya Metin Oktay Tesisleri veya Türk Telekom Arena'da olmasÄ± planlanÄ±yor.